BİM 22 Ekim Cuma aktüel ürenler kataloğu yayınlandı
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM 22 Ekim Cuma 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Peki BİM'de hangi ürünler indirime girecek? İşte cuma günü raflarda yerini alacak aktüel ürünler...
Türkiye genelinde 8 binden fazla şubesiyle hizmet veren BİM, tüketiciyi indirimli ürünlerle buluşturmaya devam ediyor. BİM 22 Ekim Cuma günü özellikle ev hanımlarının ilgisini çekecek kataloğunu yayınladı.
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Bu hafta mutfak ürünleri BİM’de yok satacak gibi duruyor.
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BİM bu hafta görücüye çıkardığı aktüel katalogdaki ürünler herkesin şimdiden ilgisini çekecek gibi duruyor.
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BİM 22 Ekim Cuma gününe özel olarak hazırlanan aktüel katalog ürünleri belli oldu.
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