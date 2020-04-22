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  3. 22 Nisan 2020 08:48

BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM marketlerin 24 Nisan'da satışa çıkarmayı planladığı aktüel ürünler sokağa çıkma yasağı nedeniyle 22 Nisan'da müşterilerin beğenisine sunulacak.  İşte çarşamba günü raflarda yerini alacak BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu

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BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu

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BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu

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BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu

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