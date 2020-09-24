BİM'de cuma indirimleri belli oldu. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler bulunuyor. Spor aletlerinden oyuncak çeşitlerine çeşit çeşit ürünler bu hafta müşterilerin beğenisine sunulacak. BİM cuma kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de cuma kampanyaları neler? İşte BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...