BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu
BİM'de cuma indirimleri belli oldu. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler bulunuyor. Spor aletlerinden oyuncak çeşitlerine çeşit çeşit ürünler bu hafta müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
BİM'de cuma indirimleri belli oldu. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler bulunuyor. Spor aletlerinden oyuncak çeşitlerine çeşit çeşit ürünler bu hafta müşterilerin beğenisine sunulacak. BİM cuma kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de cuma kampanyaları neler? İşte BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet • Hız, zaman, mesafe, kalori, nabız gibi tüm bilgileri sıra ile görme seçeneği • Elden nabız ölçer • Gerçek manyetik • Net: 30.1 kg Brüt: 27.6 kg • Disk Ağırlığı: 5 kg