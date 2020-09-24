  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Eylül 2020 18:30

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de cuma indirimleri belli oldu. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler bulunuyor. Spor aletlerinden oyuncak çeşitlerine çeşit çeşit ürünler bu hafta müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de cuma indirimleri belli oldu. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler bulunuyor. Spor aletlerinden oyuncak çeşitlerine çeşit çeşit ürünler bu hafta müşterilerin beğenisine sunulacak. BİM cuma kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de cuma kampanyaları neler? İşte BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

1/ 30
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet • Hız, zaman, mesafe, kalori, nabız gibi tüm bilgileri sıra ile görme seçeneği • Elden nabız ölçer • Gerçek manyetik • Net: 30.1 kg Brüt: 27.6 kg • Disk Ağırlığı: 5 kg

2/ 30
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

Stanley Outdoor Termos 1.3 Litre • Paslanmaz çelik iç hazne • Çift duvar yalıtımlı

3/ 30
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

Fakir Sport Blender ve Sürahi • Kompakt & ergonomik tasarım • Tek tuşla çalışma özelliği

4/ 30
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM