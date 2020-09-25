BİM'de bu hafta neler var? BİM müşterilerinin heyecanla beklediği cuma kampanyaları başladı. Egzersiz ürünlerinden züccaciye çeşitlerine, tekstil ürünlerinden oyuncak çeşitlerine kadar birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerinde cuma kampanyalarını sizler için sayfamızda toparladık. Bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağını merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...