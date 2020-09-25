  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Eylül 2020 10:40

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM müşterilerinin heyecanla beklediği cuma kampanyaları başladı. Egzersiz ürünlerinden züccaciye çeşitlerine, tekstil ürünlerinden oyuncak çeşitlerine kadar birçok ürün bu katalogda yer alıyor. . İşte BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta neler var? BİM müşterilerinin heyecanla beklediği cuma kampanyaları başladı. Egzersiz ürünlerinden züccaciye çeşitlerine, tekstil ürünlerinden oyuncak çeşitlerine kadar birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerinde cuma kampanyalarını sizler için sayfamızda toparladık. Bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağını merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

1/ 30
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet • Hız, zaman, mesafe, kalori, nabız gibi tüm bilgileri sıra ile görme seçeneği • Elden nabız ölçer • Gerçek manyetik • Net: 30.1 kg Brüt: 27.6 kg • Disk Ağırlığı: 5 kg

2/ 30
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

Stanley Outdoor Termos 1.3 Litre • Paslanmaz çelik iç hazne • Çift duvar yalıtımlı

3/ 30
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

Fakir Sport Blender ve Sürahi • Kompakt & ergonomik tasarım • Tek tuşla çalışma özelliği

4/ 30
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM