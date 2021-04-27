BİM 27 Nisan Salı aktüel ürünler belli oldu
Bu hafta geçerli olacak 27 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu çok sayıda atıştırmalık, kahvaltılık ve hazır gıda ürünlerinden oluşuyor. İşte 27 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması • 1,5 kg Çokokrem Fındık Ezmesi • 350 g
1 / 15
Kuvertür Bitter Çikolata • 200 g Pul Çikolata • 120 g Çilekli Beyaz Çikolata • 60 g
2 / 15
Çikolatalı Gofret • 5x36 g Metro Karamelli Nuga Bar • 5x36 g Çokonat Fındıklı Çikolatalı Gofret • 5x24 g
3 / 15
Albeni Çikolata Kaplı Karamelli Bisküvi • 5x36 g Sütlü Baton Çikolata • 4x30 g Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi • 200 g Hanımeller Tereyağlı Kurabiye • 152 g
4 / 15