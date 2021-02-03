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  3. 03 Şubat 2021 11:02

BİM 5 Şubat cuma indirimleri açıklandı!

BİM 5 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte BİM 5 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

BİM 5 Şubat cuma indirimleri açıklandı!

Kütahya Seramik 68 Parça Çift Dekorlu Kare Yemek Takımı • 6 adet servis tabağı • 6 adet çukur tabak • 6 adet kase • 6 adet pasta tabağı • 6 adet çay&kahve fincanı (porselen) • 6 adet fincan tabağı • 6 adet kahve fincanı • 6 adet fincan tabağı • 6 adet çay bardağı (cam) • 6 adet çay tabağı • 1 adet demlik + kapak • 4 adet joker kase • 2 adet kare kayık tabak

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BİM 5 Şubat cuma indirimleri açıklandı!

Kumtel Dinamik Ankastre Set 999,00 TL

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BİM 5 Şubat cuma indirimleri açıklandı!

Abdullah Efendi Keyif Türk Kahvesi Makinesi • Közde pişirme teknolojisi • Tek tuşla kahve hazırlama

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BİM 5 Şubat cuma indirimleri açıklandı!

Fakir Chaiwan Çay Makinesi • 1.8 L su ısıtıcı • 1 L demlik

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