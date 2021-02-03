BİM 5 Şubat cuma indirimleri açıklandı!
BİM 5 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte BİM 5 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Kütahya Seramik 68 Parça Çift Dekorlu Kare Yemek Takımı • 6 adet servis tabağı • 6 adet çukur tabak • 6 adet kase • 6 adet pasta tabağı • 6 adet çay&kahve fincanı (porselen) • 6 adet fincan tabağı • 6 adet kahve fincanı • 6 adet fincan tabağı • 6 adet çay bardağı (cam) • 6 adet çay tabağı • 1 adet demlik + kapak • 4 adet joker kase • 2 adet kare kayık tabak
Abdullah Efendi Keyif Türk Kahvesi Makinesi • Közde pişirme teknolojisi • Tek tuşla kahve hazırlama