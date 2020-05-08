BİM 8 Mayıs cuma aktüel ürünler kataloğu

Meizu M6T Cep Telefonu • Ram 3 GB • Dahili Hafıza 32 GB • Batarya • 3300 mAh • Arttırılabilir Hafıza 128 gb'a kadar • 5.7 inch" • HD+ Ekran • 1,5 GHz • 8 Çekirdek İşlemci • Arka Kamera 13 MP +2 MP • Ön Kamera 8 MP • Parmak İzi Sensörü • 4,5 G • Android İşletim Sistemi • Bluetooth 4.0 • 2 Yıl KVK Teknik Servis Garantilidir Tam Kablosuz Kulaklık Titanyum Siyah • Farklı boylarda 3 çift EarGel ile daha konforlu bir kullanım • Bluetooth 5.0