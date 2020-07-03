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  3. 03 Temmuz 2020 09:41

BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu

Her hafta olduğu gibi bu cuma günü de birbirinden muhteşem ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, haftanın indirimlerini duyurdu. İşte BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu

Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon • 1920x1080 full HD • Usb girişi video ve resim oynatabilme • Class A enerji tüketimi • Dahili full HD uydu alıcısı • Bilgisayar Girişi • 2x HDMI • HDMI ( Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü) • Picture Wizard (Resim sihirbazı kolay resim ayarlama fonksiyonu) • DVB S2 Dahili Uydu Alıcı • DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme • DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun • ATV Analog Tuner

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BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu

Dijitsu Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1 • Kısa yer tipi ayak ile yerde kullanım özelliği • Teleskopik ayak ile normal kullanım özelliği

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BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu

Şarjlı Boyun Tipi Fan • Katlanabilir ve kolay taşınabilir • Çalışma Süresi: 2 saat

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BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu

Starcom Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası • Yaz, çiz, tek tuşla sil • Mıknatıslı arka yüzey

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