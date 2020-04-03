3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM marketlerin yayımladığı cuma kataloğu sürprizlerle dolu. İşte 3 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon • HD çözünürlük (1366x768) • USB - Video • Class A Enerji Tüketimi
Decolove Premium Collection 3'lü Dekoratif Raf Seti • 3 farklı kullanım şekli • Orta boy: 30x30x82 cm
Starcom Nostaljik Radyo Büyük Boy • 1300 mAh şarj edilebilir dahili batarya • Pil ile çalışabilme