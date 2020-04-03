  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Nisan 2020 12:10

3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM marketlerin yayımladığı cuma kataloğu sürprizlerle dolu. İşte 3 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon • HD çözünürlük (1366x768) • USB - Video • Class A Enerji Tüketimi

1/ 70
3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

Decolove Premium Collection 3'lü Dekoratif Raf Seti • 3 farklı kullanım şekli • Orta boy: 30x30x82 cm

2/ 70
3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

Starcom Nostaljik Radyo Büyük Boy • 1300 mAh şarj edilebilir dahili batarya • Pil ile çalışabilme

3/ 70
3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

Free Sound Nostaljik Radyo Küçük Boy • Dahili batarya ile kesintisiz müzik • Yüksek ses kalitesi

4/ 70
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM