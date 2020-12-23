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  3. 23 Aralık 2020 09:41

BİM'de Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor

BİM 23 Aralık indirimleri neler? BİM marketlerin cuma günü satışa çıkması beklenen aktüel ürünleri, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün satışa çıkacak. İşte BİM 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor

Dijitsu 65 Inç Uydu Alıcılı Smart LED TV • Çözünürlük: 3840x2160 • DVB-C kablolu yayin yapabilme • DVB-s/s2 dahili uydu alıcısı • DVB-T ve DVB-T2 karasal yayınları alabilme • RAM: 1.5 GB • ROM: 8 GB • Android 9.0 • Geniş açılı uzaktan kumanda • 4 çekirdek • Google Play, Prime Video, YouTube, Netflix, Blutv, Live TV, Puhu TV • HDMI x 3 • USB • Wi-Fi

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BİM'de Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor

Tefal Buhar Kazanlı Ütü • Kireç avcısı • Durilium airglide taban

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BİM'de Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor

Heifer Dik Durabilen Süpürge • 2'si 1 arada özelliği • Toz torbasız kullanım

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BİM'de Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor

Heifer Saç Kurutma Makinesi • Sıcak-soğuk kullanım • 2 kademeli üfleme gücü

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