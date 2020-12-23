BİM'de Cuma indirimleri erkenden satışa çıkıyor
BİM 23 Aralık indirimleri neler? BİM marketlerin cuma günü satışa çıkması beklenen aktüel ürünleri, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün satışa çıkacak. İşte BİM 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Dijitsu 65 Inç Uydu Alıcılı Smart LED TV • Çözünürlük: 3840x2160 • DVB-C kablolu yayin yapabilme • DVB-s/s2 dahili uydu alıcısı • DVB-T ve DVB-T2 karasal yayınları alabilme • RAM: 1.5 GB • ROM: 8 GB • Android 9.0 • Geniş açılı uzaktan kumanda • 4 çekirdek • Google Play, Prime Video, YouTube, Netflix, Blutv, Live TV, Puhu TV • HDMI x 3 • USB • Wi-Fi