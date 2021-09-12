BİM'de haftanın indirimleri belli oldu. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Jenny & Willy Bebek Bezleri Aylık Paketler • 100'lü Maxi = 0,75 TL adet fiyatı • 82'li Junior = 0,92 TL adet fiyatı • 70'li XL = 1,08 TL adet fiyatı Jenny & Willy Bebek Temizleme Pamuğu • 60'lı
1 / 12
Bebek Kulak Çubuğu • 60'lı Bebek Bakım Örtüsü • 10'lu Islak Havlu 3x56 • Pudra kokulu
2 / 12
Bebek Şampuanı • 500 ml Sıvı Sabun • 300 ml 2'li Lisanslı Bebek Soket Çorap
3 / 12
2'li Lisanslı Patik Çorap Çocuk Köpük Sabun • 400 ml Vücut Parfümü • 250 ml El ve Vücut Kremi • 50 ml
4 / 12