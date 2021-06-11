BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! İşte BİM 11 Haziran Cuma Aktüel ürünler kataloğu
BİM Cuma kampanyaları sürprizlerle dolu. İşte BİM 11 Hazşran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Elektrikli Katlanır Alüminyum Bisiklet • Ayarlanabilir alüminyum gidon yüksekliği • Shimano 6 vites (vites kolu, arka artırıcı, 6'lı ruble) • Taşınabilir Batarya • Ön ve arka mekanik disk fren • Led ön far • LCD gösterge • 36V 8.8Ah A Sınıfı Hücreli Li-ION Batarya • 36V 250W Güçlü ve Verimli BLDC Motor • 25 km/h Maksimum Hız 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet • Amortisörlü çelik kadro • Alüminyum jant
Kablosuz Kulak İçi Kulaklık FS52 • BT Versiyonu: 5.0 • Çekim Mesafesi: 10 m Hasır Oto Minderi Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası
Araç İçi Kolçak 2'li Makaralı Yan Cam Perdesi • Tüm araç ve camları için uygundur • Sıcaklığı ve yansımaları önler Oto Güneşlik • Otomobil tipi araç camları için uygundur • 130x60 cm
Telefon Tutucu 2'li Çakmak Girişli USB Çoklayıcı • 1,8m kablo uzunluğu • Led şarj göstergesi Powerbank Dikiz Aynası Telefon Tutucu