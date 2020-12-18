Bin 53 parça tarihi eser ile yakalanan 3 kişiye gözaltı
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bugün sabah saatlerinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bugün sabah saatlerinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, tarihi eser satmaya çalıştıkları ileri sürülen E.D. A.Y. ve A.Y.'nin bulunduğu hafif ticari araç, Tavas ilçesi yakınlarında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, stepne bölümüne gizlenmiş Roma ve Bizans dönemlerine ait gümüş ve bronz toplam 48 sikke, yüzük, küpe gibi takılardan oluşan 81 tarihi obje, mermer heykel başı, kandil ve heykel ele geçirildi.