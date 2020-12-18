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  3. 18 Aralık 2020 14:50

Bin 53 parça tarihi eser ile yakalanan 3 kişiye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bugün sabah saatlerinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bin 53 parça tarihi eser ile yakalanan 3 kişiye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bugün sabah saatlerinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Bin 53 parça tarihi eser ile yakalanan 3 kişiye gözaltı

Ekipler, tarihi eser satmaya çalıştıkları ileri sürülen E.D. A.Y. ve A.Y.'nin bulunduğu hafif ticari araç, Tavas ilçesi yakınlarında durdurdu.

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Bin 53 parça tarihi eser ile yakalanan 3 kişiye gözaltı

Araçta yapılan aramada, stepne bölümüne gizlenmiş Roma ve Bizans dönemlerine ait gümüş ve bronz toplam 48 sikke, yüzük, küpe gibi takılardan oluşan 81 tarihi obje, mermer heykel başı, kandil ve heykel ele geçirildi.

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Bin 53 parça tarihi eser ile yakalanan 3 kişiye gözaltı

Aracın içinde yapılan incelemede, koltukları arasında ise kutu içerisine gizlenmiş Bizans dönemine ait vazo bulundu. Vazonun içinde ayrıca 920 sikke daha ele geçirildi.

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