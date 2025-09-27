Bin dönümde yaklaşık 6 milyon TL maliyetli lezzetinde hasat başladı

Karamehmetoğlu, sulama aşamasına geçip 3-4 ay gibi süre zarfında pirinci yetiştirdiklerini kaydederek, "Biçmeye bir haftadır başladık, devam ediyor, iki hafta daha devam edecek. Hasat yaptıktan sonra harmana getiriyoruz, kurutup fabrikaya gönderiyoruz. Orada pirinç yapacağız. Karacadağ pirincimizin özelliği, şeker oranının düşük olması. En büyük özelliği budur. Birde çok lezzetlidir" dedi.