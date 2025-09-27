Bin dönümde yaklaşık 6 milyon TL maliyetli lezzetinde hasat başladı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 milyon masrafla bin dönüm araziye ekilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Sarıca Mahallesi Hazin bölgesinde çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, bin dönüm alana tescilli Karacadağ pirinci ekti.
Nisan ayında ekimi yapılan pirinç, aylar sonra hasada geldi. Biçerdöverlerle bir haftadır başlanan pirinç hasadı, yaklaşık iki hafta daha sürecek.
Çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, bin dönüme yakın çeltik ektiklerini söyledi. Ekime nisan ayında başladıklarını belirten Karamehmetoğlu, İlk önce tarlayı hazırlayıp suyu bıraktıktan sonra tohumu serptiklerini ifade etti.
Karamehmetoğlu, sulama aşamasına geçip 3-4 ay gibi süre zarfında pirinci yetiştirdiklerini kaydederek, "Biçmeye bir haftadır başladık, devam ediyor, iki hafta daha devam edecek. Hasat yaptıktan sonra harmana getiriyoruz, kurutup fabrikaya gönderiyoruz. Orada pirinç yapacağız. Karacadağ pirincimizin özelliği, şeker oranının düşük olması. En büyük özelliği budur. Birde çok lezzetlidir" dedi.