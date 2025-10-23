  1. Anasayfa
  Bin liralık televizyon marketi savaş alanına çevirdi!

Bin liralık televizyon marketi savaş alanına çevirdi! İzdiham kamerada

Konya'da bir markette indirime giren 32 ekran televizyonlar bin liradan satışa sunulunca izdiham yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir markette özel indirimle 32 ekran televizyonların bin liradan satışa sunulacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruk oluşturdu. 

Market çalışanlarının kapıları açmasıyla içeriye giren kalabalık, sınırlı sayıdaki televizyonları alabilmek için birbiriyle yarıştı. 

Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

