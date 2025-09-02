Bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldürdü! Vahşet kamerada
Kayseri'de B.U.'nun, oturduğu binanın görevlisi B.A.'yı defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'taki 15 katlı binada meydana geldi. B.U. ile oturduğu binanın görevlisi B.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, B.U., apartman görevlisi A.’yı karnından bıçaklayarak, ağır yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra Anayurt Mahallesi'nde yakalandı.
Hastanede tedavi altına alınan A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. B.A.’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sivas’a gönderildi. B. U. ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan B. U.’nun, A.’ı defalarca bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, B.A.’nın komşularıyla asansör beklediği, asansörden çıkan B. U.’nun A.’a saldırdığı görüldü.