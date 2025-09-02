Bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldürdü! Vahşet kamerada

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'taki 15 katlı binada meydana geldi. B.U. ile oturduğu binanın görevlisi B.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, B.U., apartman görevlisi A.’yı karnından bıçaklayarak, ağır yaraladı.