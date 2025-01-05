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Bina yıkımında kaza: Bir kişi enkaz altında kaldı

Uşak'ta bir işhanı binası yıkımı esnasında meydana gelen göçük sebebiyle bir iş makinesi operatörü göçük altında kaldı.

Kaynak: İHA
Bina yıkımında kaza: Bir kişi enkaz altında kaldı - Resim: 1

Olay, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı yıkımında meydana geldi.

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Bina yıkımında kaza: Bir kişi enkaz altında kaldı - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçük sonucu bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

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Bina yıkımında kaza: Bir kişi enkaz altında kaldı - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Bina yıkımında kaza: Bir kişi enkaz altında kaldı - Resim: 4

Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken arama kurtarma ekiplerince iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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