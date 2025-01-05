Bina yıkımında kaza: Bir kişi enkaz altında kaldı
Uşak'ta bir işhanı binası yıkımı esnasında meydana gelen göçük sebebiyle bir iş makinesi operatörü göçük altında kaldı.
Kaynak: İHA
Olay, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı yıkımında meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçük sonucu bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.
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İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken arama kurtarma ekiplerince iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları başlatıldı.
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