Binadan kopan taş parçaları çocuğun başına düştü

Bir süre önce daha büyük bir parçanın binadan kopup caddeye savrulduğunu ancak şans eseri kimseye isabet etmediğini dile getiren Mesut Uçar, ''Ben iş yerimde çalışıyordum. Dışarıdan aniden çığlık sesleri geldi. Dışarı çıkınca çocuğun başına taş parçaları düştüğünü söylediler. Ambulansı beklemeden kendi imkanları ile gittiler. Bu bina çok eski ve zaman zaman böyle oluyor'' diye konuştu.