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Binadan kopan taş parçaları çocuğun başına düştü

Gaziantep'te, ailesi ile birlikte yürüdüğü sırada oyun oynayan çocuğun başına taş parçaları düştü. Talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı.

Binadan kopan taş parçaları çocuğun başına düştü - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 8 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen çocuğun başına, ailesi ile birlikte yürüdüğü sırada 5 katlı binadan kopan taş parçaları düştü. Şans eseri hafif yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

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Binadan kopan taş parçaları çocuğun başına düştü - Resim: 2

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, çocuğun babasının elinden tutup yürürken eğlendiği sırada başına taş parçaları düşmesi görülüyor.

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Binadan kopan taş parçaları çocuğun başına düştü - Resim: 3

'DAHA ÖNCE DE TAŞ PARÇALARI KOPMUŞTU'

Binanın alt katında bulunan işletmenin sahibi Mesut Uçar, binanın eski yapı olduğunu, zaman zaman bu tür olayların olduğunu söyledi.

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Binadan kopan taş parçaları çocuğun başına düştü - Resim: 4

Bir süre önce daha büyük bir parçanın binadan kopup caddeye savrulduğunu ancak şans eseri kimseye isabet etmediğini dile getiren Mesut Uçar, ''Ben iş yerimde çalışıyordum. Dışarıdan aniden çığlık sesleri geldi. Dışarı çıkınca çocuğun başına taş parçaları düştüğünü söylediler. Ambulansı beklemeden kendi imkanları ile gittiler. Bu bina çok eski ve zaman zaman böyle oluyor'' diye konuştu.

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