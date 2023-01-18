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Binali Yıldırım 3 ay sonra ilk kez Meclis'te

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ekim ayında geçirdiği trafik kazasının ardından ilk kez partisinin grup toplantısına katıldı.

Binali Yıldırım 3 ay sonra ilk kez Meclis'te - Resim: 1

3 AY SONRA TBMM'DE
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 20 Ekim 2022'de geçirdiği trafik kazasından sonra ilk kez TBMM'deydi. Tedavisi tamamlanan Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

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Binali Yıldırım 3 ay sonra ilk kez Meclis'te - Resim: 2

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı için TBMM'ye Binali Yıldırım ile birlikte geldi.

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Binali Yıldırım 3 ay sonra ilk kez Meclis'te - Resim: 3

Erdoğan ve Yıldırım'ı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri karşıladı.

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Binali Yıldırım 3 ay sonra ilk kez Meclis'te - Resim: 4

Yıldırım, geçen yıl Ekim ayında Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti.

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