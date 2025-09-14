Binanın önüne park ettiği motosikletinin başına gelmeyen kalmadı

ÇORBA DÖKTÜ; TEKME ATIP YERE DÜŞÜRDÜ

Olayın ardından aynı gün saat 17.00 sıralarında motosikletini almaya gelen F. Ö., aracının yerde olduğunu gördü. Çevrede esnafa ne olduğunu soran F.Ö., güvenlik kamera görüntülerini izleyince motosikletine çorba dökülüp ardından da tekme atıldığını gördü. Motosikletinde yaklaşık 20 bin lira hasar oluştuğu öğrenilen F.Ö., güvenlik kamera görüntüleriyle emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.(DHA)