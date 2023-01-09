Binayı ateşe veren kundakçı kamera yakalandı

Olay, 4 Ocak Çarşamba Günü 04.10 sıralarında Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, elindeki benzin dolu bidonla bir binanın önüne geldi. Bidondaki benzini döken kişi, elindeki çakmakla ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.