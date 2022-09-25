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Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı: Binlerce kişi başvurdu

Uzun yıllardır Kanada'da yaşayan iş insanı Fesih Zeki Mert yatırım amaçlı geldiği memleketi Bingöl'de, çekilişle bir kişiyi ücretsiz ev sahibi yaptı.

Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı: Binlerce kişi başvurdu - Resim: 1

İş insanı Mert'in düzenlediği bedava ev çekilişine 23 bin 700 başvurdu. Başvuranlar çekiliş alanına sabahın erken saatlerinde akın ederek kalabalık oluşturdu. Çekilişin talihlisi 5 çocuk annesi Zehra Yıldız, 2+1 dairenin ücretsiz sahibi oldu. Fesih Zeki Mert, "Bu son olmayacak. İnşallah bundan sonra da her 3 ayda bir Türkiye’de böyle sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu. İşte bedava ev çekilişinden görüntüler ve tüm ayrıntılar...

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Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı: Binlerce kişi başvurdu - Resim: 2

BİNGÖL'DE 'BEDAVA EV' HEYECANI! SABAHTAN AKIN ETTİLER

Kanada’nın en başarılı ilk 50 şirketin biri olan firmanın sahibi Bingöllü Fesih Zeki Mert, memleketine gelerek yatırım yapmak istedi.

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Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı: Binlerce kişi başvurdu - Resim: 3

İş insanı Fesih Zeki Mert, kentte konut alanında proje hayata geçirdi.

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Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı: Binlerce kişi başvurdu - Resim: 4

Kamelyalarla donatılan terası, geniş sosyal alanları, akıllı ev sistemleri ve daha birçok önemli özelliği barındıran projenin açılışında sürpriz yapan Mert, 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz bir şekilde verileceğini açıkladı.

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