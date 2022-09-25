Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı: Binlerce kişi başvurdu
Uzun yıllardır Kanada'da yaşayan iş insanı Fesih Zeki Mert yatırım amaçlı geldiği memleketi Bingöl'de, çekilişle bir kişiyi ücretsiz ev sahibi yaptı.
İş insanı Mert'in düzenlediği bedava ev çekilişine 23 bin 700 başvurdu. Başvuranlar çekiliş alanına sabahın erken saatlerinde akın ederek kalabalık oluşturdu. Çekilişin talihlisi 5 çocuk annesi Zehra Yıldız, 2+1 dairenin ücretsiz sahibi oldu. Fesih Zeki Mert, "Bu son olmayacak. İnşallah bundan sonra da her 3 ayda bir Türkiye’de böyle sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu. İşte bedava ev çekilişinden görüntüler ve tüm ayrıntılar...
BİNGÖL'DE 'BEDAVA EV' HEYECANI! SABAHTAN AKIN ETTİLER
Kanada’nın en başarılı ilk 50 şirketin biri olan firmanın sahibi Bingöllü Fesih Zeki Mert, memleketine gelerek yatırım yapmak istedi.
İş insanı Fesih Zeki Mert, kentte konut alanında proje hayata geçirdi.
Kamelyalarla donatılan terası, geniş sosyal alanları, akıllı ev sistemleri ve daha birçok önemli özelliği barındıran projenin açılışında sürpriz yapan Mert, 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz bir şekilde verileceğini açıkladı.