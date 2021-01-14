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  3. 14 Ocak 2021 17:29

Bingöl'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bingöl'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Genç kara yolu 10'uncu kilometresinde, Çayağzı köyü mevkisinde meydana geldi.

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Bingöl'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Nimetullah Parlak yönetimindeki 34 NV 7320 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Uğur Çağlayan yönetimindeki 34 FL 720 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Bingöl'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Çarpışmayla otomobil, taklalar atarak tarlaya devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Bingöl'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

HURDAYA DÖNDÜ
Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki Eyüp Tangüneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 2 sürücü, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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