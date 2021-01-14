Bingöl'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl'de hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Genç kara yolu 10'uncu kilometresinde, Çayağzı köyü mevkisinde meydana geldi.
Nimetullah Parlak yönetimindeki 34 NV 7320 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Uğur Çağlayan yönetimindeki 34 FL 720 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmayla otomobil, taklalar atarak tarlaya devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.