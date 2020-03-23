Bingöl’de 'Kapan-9 Karer' Operasyonu başlatıldı!
İçişleri Bakanlığınca, Bingöl'de 'Kapan-9 Karer' operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.020 görev alıyor.
Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "KAPAN-9 KARER" Operasyonu başlatıldı.