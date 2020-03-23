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  3. 23 Mart 2020 18:06

Bingöl’de 'Kapan-9 Karer' Operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığınca, Bingöl'de 'Kapan-9 Karer' operasyonu başlatıldı.

Bingöl’de 'Kapan-9 Karer' Operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığınca, Bingöl'de 'Kapan-9 Karer' operasyonu başlatıldı.

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Bingöl’de 'Kapan-9 Karer' Operasyonu başlatıldı!

Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.020 görev alıyor.

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Bingöl’de 'Kapan-9 Karer' Operasyonu başlatıldı!

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "KAPAN-9 KARER" Operasyonu başlatıldı.

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Bingöl’de 'Kapan-9 Karer' Operasyonu başlatıldı!

Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.020 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor.

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