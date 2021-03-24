Bingöl'ü sağanak vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bası
Bingöl'de gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış bazı yerlerde su taşkınlarına neden oldu. Bodrum katlardaki evleri su basarken, otomobiller yağış nedeniyle zarar gördü.
Meteoroloji'nin bölge geneli için uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve rüzgar Bingöl'de etkili oldu.
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Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırınca yollar göle döndü.
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Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
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Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir kanalizasyonda taşan su, yolu göle çevirdi.
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