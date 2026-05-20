Binlerce çalışana 90 bin liralık banka promosyonu müjdesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve VakıfBank arasında 14 bin 500 personeli kapsayan banka promosyonu sözleşmesi imzalandı. Anlaşmaya göre çalışanlara Kurban Bayramı öncesinde 80 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olmak üzere toplam 90 bin TL promosyon ödenecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 14 bin 500 personeli kapsayan banka promosyon sürecinde imzalar atıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ile VakıfBank Bursa Bölge Müdürü Necmettin Şimşek’in karşılıklı imzalarıyla resmileşen sözleşme, personelin yüzünü güldürdü.
Varılan mutabakata göre, her bir çalışana 80 bin lirası nakit, 10 bin lirası ise para puan olmak üzere toplamda 90 bin TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.
36 ay süreyle geçerli olacak protokol kapsamında ödemeler, Kurban Bayramı öncesinde 14 bin 500 personelin banka hesaplarına aktarılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi personelinin emeği ve fedakarlığının son derece kıymetli olduğunu belirten Başkan Vekili Şahin Biba, yapılan anlaşmanın hizmetleriyle şehre değer katan Büyükşehir personeline ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.