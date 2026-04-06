Binlerce kilometre uzaktan gelen leylekler Hatay semalarında vuruldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde göç yolundaki 5 leylek tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu. Tedavi altına alınan leyleklerden biri öldü.

Kaynak: DHA
Afrika-Avrasya göç rotası üzerinde yer alan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti’nde her yıl binlerce leylek mola veriyor. Ancak yaşamak için binlerce kilometre yol kat eden leylekler zaman zaman tüfekle vuruluyor. 

İlçenin farklı noktalarında son 4 günde 5 leylek tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunup tedaviye götürülen leyleklerden biri öldü. Henüz kimliği saptanamayan kişi veya kişilerce vurulan leyleklerin tedavisi sürüyor. (DHA)

