  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Eylül 2019 10:35

Binlerce kişi sabahın ilk ışığında o türbeye koştu

Siirt'in Tillo ilçesinde, 255 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı düzenek sayesinde güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı hadise ilgiyle izlendi.

Binlerce kişi sabahın ilk ışığında o türbeye koştu

1/ 10
Binlerce kişi sabahın ilk ışığında o türbeye koştu

Siirt'in Tillo ilçesinde, 255 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı düzenek sayesinde güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı hadise ilgiyle izlendi.

2/ 10
Binlerce kişi sabahın ilk ışığında o türbeye koştu

Siirt Valiliği himayesinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince ilçe meydanında düzenlenen etkinlik, İl Müftüsü Ahmet Altıok'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı.

3/ 10
Binlerce kişi sabahın ilk ışığında o türbeye koştu

Sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 255 yıl önce türbesinde yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlattığı "ışık hadisesi"ni izlemek için tekbir ve salavatlar getirerek güneşin doğmasını bekledi.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM