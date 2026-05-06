Binlerce kişinin akın ettiği Edirne'de konaklama krizi
Edirne'de düzenlenen geleneksel Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri için şehre akın eden binlerce ziyaretçi otellerde yer bulamayınca çadır, karavan ve araçlarında konaklamayı tercih etti.
Türkiye'nin dört bir yanından baharın gelişini kutlamak için Edirne'ye gelen binlerce kişi, yoğun ilgi nedeniyle konaklama sorunu yaşadı. Şenlik coşkusu şehri sararken, otellerin tam kapasiteye ulaşması ziyaretçileri alternatif çözümlere itti.
Şehrin dört bir yanındaki konaklama tesislerinde yer bulamayan veya yüksek fiyatlarla karşılaşan vatandaşlar, Sarayiçi ve Tunca Nehri kıyısına yöneldi. Bölge kısa sürede çadırlar ve karavanlarla dolarken, bazı ziyaretçiler ise geceyi araçlarının içinde geçirmek zorunda kaldı.
Şenliğin renkli atmosferinden büyük keyif aldıklarını belirten vatandaşlar, konaklama konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Gece hava sıcaklıklarının düşmesiyle kamp alanlarında hazırlıksız yakalanan misafirler, yaşanan yoğunluk karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.