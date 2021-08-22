Binlerce kişinin çıplak görüntülerini sattığı OnlyFans'tan ''engel'' kararı
Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen sosyal paylaşım platformu OnlyFans, 1 Ekim'den itibaren müstehcen fotoğraf ve videoları engelleyeceğini duyurdu.
Yetişkin içerikleriyle tanınan OnlyFans, platformda yayınlanan müstehcen içeriklere kısıtlama getirme yönünde karar aldı.
1 / 6
BBC'de yer alan habere göre sözgelimi karar, platformun ödeme sağlayıcıları ve bankacılık ortaklarından gelen baskının ardından alındı.
2 / 6
Haberde, yasağa rağmen kullanıcıların, OnlyFans'ın politikalarını ihlal etmemesi şartıyla bazı müstehcen içerikleri yayınlayabilecekleri belirtildi.
3 / 6
OnlyFans yaptığı açıklamada, "Platformumuzun uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak ve kapsayıcı bir içerik oluşturucu ve hayran topluluğuna ev sahipliği yapmayı sürdürmek için içerik yönergelerimizi geliştirmeliyiz" ifadeleri kullanıldı.
4 / 6