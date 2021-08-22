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  4. Binlerce kişinin çıplak görüntülerini sattığı OnlyFans'tan ''engel'' kararı

Binlerce kişinin çıplak görüntülerini sattığı OnlyFans'tan ''engel'' kararı

Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen sosyal paylaşım platformu OnlyFans, 1 Ekim'den itibaren müstehcen fotoğraf ve videoları engelleyeceğini duyurdu.

Yetişkin içerikleriyle tanınan OnlyFans, platformda yayınlanan müstehcen içeriklere kısıtlama getirme yönünde karar aldı.

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BBC'de yer alan habere göre sözgelimi karar, platformun ödeme sağlayıcıları ve bankacılık ortaklarından gelen baskının ardından alındı.

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Haberde, yasağa rağmen kullanıcıların, OnlyFans'ın politikalarını ihlal etmemesi şartıyla bazı müstehcen içerikleri yayınlayabilecekleri belirtildi.

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OnlyFans yaptığı açıklamada, "Platformumuzun uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak ve kapsayıcı bir içerik oluşturucu ve hayran topluluğuna ev sahipliği yapmayı sürdürmek için içerik yönergelerimizi geliştirmeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

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