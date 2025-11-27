  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki korkunç yangında can kaybı artıyor

Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki korkunç yangında can kaybı artıyor

Hong Kong'daki yangın faciasında can kaybı 75'e yükselirken, 280 kişiden ise hala haber alınamadı.

Kaynak: DHA / İHA
Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki korkunç yangında can kaybı artıyor - Resim: 1

Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan ‘Wang Fuk Court’ isimli 8 apartmanlı çok katlı sitede dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 1'i itfaiyeci olmak üzere 75’e yükseldi.

1 / 43
Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki korkunç yangında can kaybı artıyor - Resim: 2

Yetkiler, 76 kişinin de yaralı olarak hastanelere sevk edildiğini ve bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti.

2 / 43
Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki korkunç yangında can kaybı artıyor - Resim: 3

Yaklaşık 280 kişiden hala haber alınamadığı aktarılırken, itfaiye ekiplerinin tüm binalarda yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

3 / 43
Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki korkunç yangında can kaybı artıyor - Resim: 4

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçleri, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 1900’den fazla dairenin bulunduğu sitedeki yenileme çalışmalarını üstlenen inşaat firmasından iki yönetici ve bir danışman mühendisi ‘taksirle adam öldürme’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

4 / 43