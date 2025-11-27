  1. Anasayfa
  Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki korkunç yangında can kayıpları arttı!

Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki korkunç yangında can kayıpları arttı

Hong Kong'daki yangın faciasında can kaybı 36'ya yükselirken, 279 kişiden ise hala haber alınamadı.

Kaynak: DHA / İHA
Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesindeki bir sitede bulunan 31 katlı gökdelende başlayarak 7 binaya yayılan yangında can kaybı arttı.

Hong Kong lideri John Lee, yaptığı açıklamada, yangın faciasında can kaybının 36'ya yükseldiğini belirterek, 279 kişiden ise hala haber alınamadığını ifade etti. 

Lee, yaralı sayısının da 29'ya yükseldiğini ve söz konusu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığını aktardı. .

Lee, yangının gece yarısı itibariyle kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı

