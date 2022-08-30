Binlerce motosikletliden 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji

"GURUR DOLU KORTEJDE BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy,” 30 Ağustos’un, zaferin 100. yılında yine Suadiye‘den hareket eden kortejimiz Edirnekapı Şehitliği‘ne gidecek ve orada şehit aileleri ile buluşacağız. Her zaman yaptığımız bu gurur dolu korteji bugün de burada olmaktan çok mutluyuz. Çok yüksek bir katılım var yine, yüzlerce motosikletçi geldi ve Urfa’dan, Ankara’dan başka şehirlerden de katılımlar var. Çok gururluyuz. Gelen herkesin ayağına sağlık. Birazdan Bağdat Caddesi’nde bizim bu kortejimizin çıkışını bekleyen binlerce insan bizi alkışlayacak. Çok duygusal anlar yaşıyoruz gerçekten bizim için müthiş anlar bunlar” şeklinde konuştu.