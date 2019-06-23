Binlerce öğrenciye müjde

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, üniversiteli öğrencilere yaz döneminde 3 ay boyunca asgari ücretle çalışabilme hakkı tanınmıştı. Buna göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 5 yılda 500 bin öğrenci istihdam edecek. Üniversiteli gençler programa katılarak hem deneyim kazanacak hem de günlük 67 lira alacak.