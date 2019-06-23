Binlerce öğrenciye müjde
"Hem sosyalleş hem de para kazan" sloganıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından startı verilen iş programı kapsamında yaklaşık 150 bin öğrenci yaz tatilinde işbaşı yapacak. Bu sayede üniversiteliler, 3 ayda 3 bin liraya yakın gelir elde
Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, üniversiteli öğrencilere yaz döneminde 3 ay boyunca asgari ücretle çalışabilme hakkı tanınmıştı. Buna göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 5 yılda 500 bin öğrenci istihdam edecek. Üniversiteli gençler programa katılarak hem deneyim kazanacak hem de günlük 67 lira alacak.
ÇALIŞMA SÜRESİ 3 AY Sosyal çalışma programının ilki bu yaz başlayacak. Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç, 18 yaşını tamamlamış ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) öğrencileri programa katılabilecek.
Öğrenciler en fazla 3 ay çalışabilecek. Bu aylar haziran, temmuz, ağustos ve eylül. Uygulama süresinde, dersleri devam eden, zorunlu staj yapan veya bir işte çalışan öğrenciler programdan yararlanamayacak.