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  3. 23 Haziran 2019 15:05

Binlerce öğrenciye müjde

"Hem sosyalleş hem de para kazan" sloganıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından startı verilen iş programı kapsamında yaklaşık 150 bin öğrenci yaz tatilinde işbaşı yapacak. Bu sayede üniversiteliler, 3 ayda 3 bin liraya yakın gelir elde

Binlerce öğrenciye müjde

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, üniversiteli öğrencilere yaz döneminde 3 ay boyunca asgari ücretle çalışabilme hakkı tanınmıştı. Buna göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 5 yılda 500 bin öğrenci istihdam edecek. Üniversiteli gençler programa katılarak hem deneyim kazanacak hem de günlük 67 lira alacak.

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Binlerce öğrenciye müjde

ÇALIŞMA SÜRESİ 3 AY Sosyal çalışma programının ilki bu yaz başlayacak. Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç, 18 yaşını tamamlamış ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) öğrencileri programa katılabilecek.

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Binlerce öğrenciye müjde

Öğrenciler en fazla 3 ay çalışabilecek. Bu aylar haziran, temmuz, ağustos ve eylül. Uygulama süresinde, dersleri devam eden, zorunlu staj yapan veya bir işte çalışan öğrenciler programdan yararlanamayacak.

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Binlerce öğrenciye müjde

MESAİ HAFTADA 3 GÜN Öğrenciler kültürel mirasın korunması, kütüphanelerin bakımı, kamu kurumlarının kültürel ve spor hizmetlerinin desteklenmesi gibi programlarda çalışacak. Öğrencilerin kendilerine zaman ayırmaları için programlar haftada 3 günle sınırlı olacak.

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