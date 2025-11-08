  1. Anasayfa
Binlerce taksi şoförü konvoy oluşturup kontak kapattı; şehir trafiğe sarıya büründü

İzmir'de taksici esnafı, korsan taşımacılığa tepki göstermek için konvoy oluşturup, kontak kapattı. Taksiciler, denetimlerin artırılmasını ve haksız rekabetin önlenmesini talep etti.

Kaynak: DHA
Taksici esnafı, sabah saatlerinde korsan taşımacılığa tepki göstermek için Alsancak Stadı önünde toplandı.

Çok sayıda taksi şoförü, kornalarla Şehitler Caddesi'nden Liman Caddesi'ne, oradan da Cumhuriyet Meydanı'na konvoy yaptı. 

Araçlarına Türk bayrağı asan taksiciler, sahil şeridinde tek sıra halinde park edip kontak kapattı. 

'Korsana dur deyin', 'Erişim yasağı istiyoruz', 'Emeğimize sahip çıkıyoruz', 'Sayın Cumhurbaşkanım esnafın hakkını koruyun' yazılı döviz ve pankartlar taşıyan topluluğa, aileleri de destek verdi.

