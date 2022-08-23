Binlerce turist hafta sonu bu alana akın ediyor

“İLÇEMİZİN SİMGESİ HALİNE GELMİŞ, ANADOLU’NUN ORTASINDA, BİZİM İÇİN BİR VAHA OLAN BİR YERDİR”



Göreve başladıktan sonra Sakaryabaşı’nda yaptıkları çalışmalardan bahseden Başkan Bıyık, “İlçemizin simgesi haline gelmiş, Anadolu’nun ortasında, bizim için bir vaha olan bir yerdir. Biz göreve geldiğimizden itibaren burada birtakım çalışmalar da yaptık. Buranın bir özelliği de dünyadaki 2 tatlı su dalış noktasından biri olmasıdır. Covid-19 pandemisi sürecinde yaklaşık 2 sene kapalı kaldık. Biz de bu dönemde çalışmalarımızı Sakaryabaşı’na yoğunlaştırdık. Ana göletin temizlenmesi, yeni kamelyalar, 64 bin tane ağaç diktik ve 18 kilometrelik kano pisti oluşturduk. Burada uluslararası katılımcıların da olduğu bir kano festivali de yaptık. Dalış okulumuzun faaliyetlerinin fiziksel şartlarını iyileştirerek, bir okul haline getirdik” dedi.