Binlerce yıllık tarih burunlarının dibindeymiş... Tesadüfen keşfettiler!

Ortağı Fatih Selimler ile birlikte mağarayı keşfeden besi çiftliği sahibi Yavuz Aydınlı, "Biz yakınlarda var olan bir besi çiftliği sahibiyiz. Burada hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık yaparken etrafı dolaşıyoruz. Tesadüfen burayı bulduk. Yaz ayında bulduk ve tamamen örtülüydü. Sonrasında etrafımızda çiftçi arkadaşlarla, diğer yerel halka konuştuk. Çok bilen de yoktu. Biraz inceledikten sonra buranın ciddi anlamda bir tarihinin olduğunu, o sarkıtların gerçekten uzun senelerce oluştuğunu fark ettik. Bu vesileyle bugün burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Bölgemizde ayrıca sıcak su kaynakları var. Bununla ilgili işletmeler kurulmaya başladı. Turizm anlamında burası da yanına katılabilirse bölgemiz için çok başarılı bir çalışma olur diye düşünüyorum" dedi.