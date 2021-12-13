BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! İki doz aşı Omicron'a karşı ne kadar etkili?
DSÖ verilerine göre 63 ülkede görülen Omicron varyantının aşılardan kaçabileceği, Güney Afrika'da yapılan çalışmayla kanıtlandı. İki doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı sadece yüzde 22,5 etkinlik gösterdiği açıklandı.
Güney Afrika'da yapılan yeni bir çalışma, iki doz Pfizer/BionTech aşısının, Omicron varyantı varyantı ile semptomatik enfeksiyona karşı sadece yüzde 22,5 etkinliğe sahip olduğunu gösterdi. Ancak, aşılamanın ciddi hastalığı önleyebileceği belirtildi.
Durban'daki Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, çeşitli modellemeler kullanarak aşının etkinliğini tahmin ettikleri küçük bir çalışma hakkındaki ek verileri yayınladılar.
Yapılan çalışma kapsamında 12 katılımcıdan alınan kan plazması örnekleri incelendi.
ANTİKOR SEVİYELERİNDE 41 KAT AZALMA
Bilim insanları, Omicron varyantının , neredeyse iki yıl önce Çin'de tespit edilen corona virüsün orijinal versiyonu ile karşılaştırıldığında, iki doz Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilerin kişiler nötrleştirici antikor seviyelerinde yaklaşık 41 kat azalma ile sonuçlandığını buldu.