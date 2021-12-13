BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! İki doz aşı Omicron'a karşı ne kadar etkili?

Güney Afrika'da yapılan yeni bir çalışma, iki doz Pfizer/BionTech aşısının, Omicron varyantı varyantı ile semptomatik enfeksiyona karşı sadece yüzde 22,5 etkinliğe sahip olduğunu gösterdi. Ancak, aşılamanın ciddi hastalığı önleyebileceği belirtildi.