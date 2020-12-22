Biontech aşısını olan üç doktordan yan etki açıklaması
Geçtiğimiz hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanarak kullanılmaya başlanan Pfizer - Biontech corona virüs aşısıyla ilgili geri dönüşler gelmeye başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlayan aşıyla ilgili aşıyı olan üç doktor, deneyimlerini aktardı.
İlk olarak 2 Aralık’ta Birleşik Krallık’ta onaylanarak kullanılmaya başlanan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen Pfizer - Biontech corona virüs aşısı geçtiğimiz hafta da ABD’de onaylanarak kullanılmaya başlandı.
İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanan aşıyla ilgili ilk günlerde aşı olan üç doktor, deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı. Business Insider’ın haberine göre üç doktor, genel itibarıyla kas ağrısından şikayet ederken aşı olmanın faydasının zararından fazla olduğunun altını çizdi. İşte o aşı olan üç doktorun aşı olduktan sonraki görüşleri ve yaşadıkları...
Connecticut, Stamford'da yoğun bakım ünitesi doktoru olarak görev yapan 43 yaşındaki Dr. Michael Bernstein, “Pfizer - Biontech corona virüs aşısını 16 Aralık'ta hastanem Stamford Health'te oldum. Aşıyı almadan on iki saat önce bir bilgi anketine katıldım ve onay formunu imzaladım. Aşıyı olmadan önce, kendimi iyi hissettiğimi onaylamam istendi, enjeksiyon yapıldı ve ardından herhangi bir yan etki yaşamadığımdan emin olmak için yaklaşık 15 dakika bekledim. Yaklaşık 24 saat boyunca koluma bir yumruk yemişim gibi kas ağrım oluştu. Hastane yöneticisi, ikinci dozu planlamak için yaklaşık üç hafta sonra benimle iletişime geçeceklerini söyledi” şeklinde aşı sürecini anlattı.
Aşıya güvenip güvenmediği sorusuna Bernstein, “Bu tür bir aşının arkasındaki mesajcı RNA’nın güçlü olduğuna inanıyorum. mRNA aşılarının yapısından anladığım için aşının etkinliği veya uzun vadeli komplikasyonları hakkında çok az endişem var. Bir mekanizma olarak, aşıda canlı Covid - 19 virüsü yok. Bu sadece, bağışıklık sisteminizin antikor üretebilmesi için size yüksek protein kodunu veriyor. Bana göre bu, önceki birçok aşı türünden daha güvenli bir platform” ifadelerini kullanırken “Sürü bağışıklığı kazanılana kadar yüz maskemi takmayı, sosyal mesafemi korumayı, güvenlik ve sıhhi önlemleri almayı planlıyorum” şeklinde konuştu.
Yaklaşık 4 yıldır Illinois, Peoria'da dahili tıp ve pediatri alanında çalışan 35 yaşındaki Dr. Nick Kessener, “Aşıyı 15 Aralık'ta aşıyı oldum. Hem yoğun bakım ünitesinde hem de ayakta tedavi katında çalışırken her gün Covid - 19 hastaları ile ilgileniyorum. Benim için aşı olma tercihi, riske karşı fayda kararıdır. Virüse yakalanma riskim oldukça yüksek çünkü uzun bir süre Covid - 19 hastalarının yanında çalışıyorum. Bu hastalığın etkilerini, solunum sıkıntısı gibi kısa vadeli komplikasyonlardan pnömoni ve hatta akciğer hastalıkları gibi uzun vadeli komplikasyonlara kadar gördüm. 30'lu yaşlarında Covid - 19 nedeniyle felç geçiren bir hastam vardı ve bunun korkutucu bir hastalık olduğunu fark etmemi sağladı” ifadelerini kullandı.