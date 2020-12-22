Biontech aşısını olan üç doktordan yan etki açıklaması

Yaklaşık 4 yıldır Illinois, Peoria'da dahili tıp ve pediatri alanında çalışan 35 yaşındaki Dr. Nick Kessener, “Aşıyı 15 Aralık'ta aşıyı oldum. Hem yoğun bakım ünitesinde hem de ayakta tedavi katında çalışırken her gün Covid - 19 hastaları ile ilgileniyorum. Benim için aşı olma tercihi, riske karşı fayda kararıdır. Virüse yakalanma riskim oldukça yüksek çünkü uzun bir süre Covid - 19 hastalarının yanında çalışıyorum. Bu hastalığın etkilerini, solunum sıkıntısı gibi kısa vadeli komplikasyonlardan pnömoni ve hatta akciğer hastalıkları gibi uzun vadeli komplikasyonlara kadar gördüm. 30'lu yaşlarında Covid - 19 nedeniyle felç geçiren bir hastam vardı ve bunun korkutucu bir hastalık olduğunu fark etmemi sağladı” ifadelerini kullandı.



