Biontech CEO’su Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım

Şahin, 24 Ocak'ta The Lancet'te Wuhan'a seyahat eden Çinli aile üyelerinin korona virüse yakalanmalarını anlatan bir makale okuduğunu belirtirken, "Virüste en endişe verici olan şey, aile üyelerinden birinin virüsü kapması ancak semptomların olmamasıydı. Bu da virüsün asemptomatik taşıyıcılar tarafından bulaşabileceği anlamına geliyordu” şeklinde konuştu.