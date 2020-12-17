Biontech CEO’su Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım
Aralık başında İngiltere’den, geçtiğimiz hafta da ABD’den onay alan Pfizer-Biontech koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim adamı açıklamalarda bulundu.
Yaklaşık bir yıldır süregelen pandemi süreciyle mücadele için geliştirilen korona virüs aşılarından ilk onayı alan aşıyı geliştiren Biontech şirketinin CEO’su Türk bilim insanı Uğur Şahin, aşıyı birkaç saat içerisinde tasarladığını açıkladı.
Verdiği röportajda Şahin, bir haftasonu eve kapanarak aşının taslaklarını hazırladığını belirtirken, “25 Ocak günü, Çinli araştırmacıların 11 Ocak’ta yayınladığı korona virüs genetik dizilerini kullanarak 10 farklı aday hazırladım. Daha sonra ise en doğru adayı birkaç saat içerisinde tasarladım” ifadelerini kullandı.
Şahin, 24 Ocak'ta The Lancet'te Wuhan'a seyahat eden Çinli aile üyelerinin korona virüse yakalanmalarını anlatan bir makale okuduğunu belirtirken, "Virüste en endişe verici olan şey, aile üyelerinden birinin virüsü kapması ancak semptomların olmamasıydı. Bu da virüsün asemptomatik taşıyıcılar tarafından bulaşabileceği anlamına geliyordu” şeklinde konuştu.