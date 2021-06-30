Biontech, Sinovac, Moderna... Aşılar Delta varyantına karşı ne kadar etkili?

Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' Aşı üreticilerinden bu soruya yanıt geldi.

Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, BioNTech ile birlikte ürettikleri aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı.