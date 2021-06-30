Biontech, Sinovac, Moderna... Aşılar Delta varyantına karşı ne kadar etkili?
Hindistan'da ortaya çıkan ölümcül Delta varyantı dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki koronavirüs aşıları Delta varyantına karşı ne kadar etkili?
2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) şimdi de varyantlar ile gündemde.
Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.
Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' Aşı üreticilerinden bu soruya yanıt geldi.
Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, BioNTech ile birlikte ürettikleri aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı.
Rappaport, bu sonuca ulaşmak için 200 Delta varyantı vakasının mercek altına alındığının altını çizdi.
Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
3. DOZ KORUYUCULUĞU ARTIRIYOR
Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.