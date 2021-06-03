BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşıları için dikkat çeken araştırma

İki doz yapılan bu iki aşı, bağışıklık sağlamak için virüsün genetik kodunu mesajcıyla insan hücresine göndermeye, mesajcının hücreleri koronavirüsteki diken proteinini üretmeye yöneltmesine, böylece bağışıklık sisteminin antikor üretmesiyle T hücrelerinin enfekte hücreleri yok etmesine dayanıyor.