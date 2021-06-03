BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşıları için dikkat çeken araştırma
Araştırmacılar, BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın Kovid-19 aşılarının sağladığı uzun süreli koruma sayesinde her yıl değil de, birkaç yılda bir destekleyici aşının yeterli olabileceği umudunun belirdiğini duyurdu.
İki doz yapılan bu iki aşı, bağışıklık sağlamak için virüsün genetik kodunu mesajcıyla insan hücresine göndermeye, mesajcının hücreleri koronavirüsteki diken proteinini üretmeye yöneltmesine, böylece bağışıklık sisteminin antikor üretmesiyle T hücrelerinin enfekte hücreleri yok etmesine dayanıyor.
Ancak uzun süreli koruma sağlamanın kesinleşmesi için daha fazla araştırma gerektiği ve koronavirüs mutasyonlarının nasıl evrimleşeceğini görmek gerektiği belirtildi.
ABD'li araştırmacılar, her yıl değil de, birkaç yılda bir destekleyici aşının yeterli olabileceği umudunun belirdiğini dile getirdi.
ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) danışmanlık yapan Philadelphia Çocuk Hastanesi'nin aşı uzmanı Dr. Paul Offit, "Gerçekten her yıl destekleyici aşı olmaya ihtiyaç duyulursa, şaşarım" dedi.