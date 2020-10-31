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DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 26'YA, YARALI SAYISI 885'E YÜKSELDİ
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  3. 31 Ekim 2020 12:36

Bir aileden 3 can! Ege, Dila ve annesi!

Yüreğimizi yakan İzmir Seferihisar depreminde aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi olan, başarılarıyla birçok derece elde eden Ege Ilgaz Yüksel (17),kardeşi Dila ve annesi Burcu Yüksel hayata gözlerini yumdu

Bir aileden 3 can! Ege, Dila ve annesi!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen ve Türkiye'yi sarsan deprem birçok canı da bizden alıp götürdü. 

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Bir aileden 3 can! Ege, Dila ve annesi!

Bu ailelerden biri de Yüksel Ailesi oldu. İstanbul Erkek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Ege Ilgaz (17),kız kardeşi Dila ve annesi Burcu Yüksel ile birlikte depremde yitirdiğimiz canlardan üçü oldu. 

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Bir aileden 3 can! Ege, Dila ve annesi!

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri olan baba, Dr. Nuri Seha Yüksel ise depremden sağ olarak kurtuldu.

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Bir aileden 3 can! Ege, Dila ve annesi!

"ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK" İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, “Sevgili dostlar İzmir’de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz’ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. 

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