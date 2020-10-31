Bir aileden 3 can! Ege, Dila ve annesi!
Yüreğimizi yakan İzmir Seferihisar depreminde aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi olan, başarılarıyla birçok derece elde eden Ege Ilgaz Yüksel (17),kardeşi Dila ve annesi Burcu Yüksel hayata gözlerini yumdu
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen ve Türkiye'yi sarsan deprem birçok canı da bizden alıp götürdü.
Bu ailelerden biri de Yüksel Ailesi oldu. İstanbul Erkek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Ege Ilgaz (17),kız kardeşi Dila ve annesi Burcu Yüksel ile birlikte depremde yitirdiğimiz canlardan üçü oldu.
İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri olan baba, Dr. Nuri Seha Yüksel ise depremden sağ olarak kurtuldu.