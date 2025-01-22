Bir aileden 8 can gitti... Erdoğan gözyaşlarına boğuldu

"Yüreğimiz yandı"

Cenaze namazının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuzu 8 kardeşimize Rabbimden kendilerini rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları ali olsun. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi inşallah şüheda sınıfında hepsini haşr-u cem eylesin. Tabii Mehmet Bey'le benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar dostluğumuz, kardeşliğimiz söz konusuydu. Tabii şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Rabim bizleri inşallah cennetinde de birlikte haşr-u cem eylesin. Tabii canımız yandı, yüreğimiz yandı. Şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah ebedi alemde de birlikte bizleri haşr-u cem eylesin. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. 'Sabrın sonu selamettir, zaferdir' temennisiyle kendilerine Fatihalarımızı gönderelim, ruhları için el Fatiha. Makamları cennet olsun inşallah" dedi.