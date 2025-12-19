Bir akran şiddeti daha: İki minik çocuğun ''şakalaşması'' kabusa dönüştü

T.G. oğlunu yaralayan T.F.'nin 6 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Bana, telaş yapmayayım diye düşme olayı dediler. Hastaneye gittiğimde, kötü bir durumla karşılaştık. Kafatasında ezilme, kırık parçaları varmış. Beyin zarında yırtılmış, beyin hava almış. Meram'daki hastaneden Konya Şehir Hastanesi’ne sevk olduk. Yoğun bakımda kaldı. Beyinde kanama olduğu için ertesi gün ameliyata alamadılar. Kanı yavaşlatmak için ilaç tedavisi sonrası ameliyata aldılar ve 4 saat süren ameliyat oldu. Beynindeki kemikler o kadar parçalandığı için kemikleri yerine koyamamışlar ve titanyum parça takmışlar. 36 tane vidayla tutturmuşlar kafasına. Üzücü bir olay. Pıhtı attığı için de sol kolunu tam kullanamıyor. Ayaklarında da sorun var. Fizik tedavisi görüyor. Çok üzgünüz. Biz hastanede halen tedavi görürken oğlumu yaralayan çocuk, nasıl serbest bırakılıyor. Daha biz hastanede yatarken serbest kaldı. Nasıl adalet sistemi? Ben hastaneden çocuğumu çıkaramadan, diğer çocuk tahliye oluyor ve sosyal medya hesaplarından 'Baba tahliye' diye paylaşım yapıyor. Çocukta bir çekinme yok. Yapılan çok güzel bir hareketmiş gibi paylaşımda bulunuyor. Biz adalet istiyoruz. Oğlum, 8'inci sınıf öğrencisi ve LGS sınavına girecek, derslerinden geri kaldı. Sınava nasıl girecek.” (DHA)