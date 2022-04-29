Bir amaç uğruna tasarlandı: işte dünyanın en dar evi
Polonya'nın başkenti Varşova'da iki apartman arasında inşa edilen garip ev bir amaç uğruna tasarlandı.
Mimar Jacub Szczeny, tarafından iki apartman arasında 120 santimetrelik boşluğa inşa edilen bina kentlerde boşlukların kullanımına dikkat çekmek için tasarladı.
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Sadece bir kişinin yaşayabileceği binada tek kişilik yatak, küçük bir mutfak ve banyo bulunuyor. Yemek masası ise iki kişilik
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İşte dünyanın en dar evinin fotoğrafları...
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