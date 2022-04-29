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Bir amaç uğruna tasarlandı: işte dünyanın en dar evi

Polonya'nın başkenti Varşova'da iki apartman arasında inşa edilen garip ev bir amaç uğruna tasarlandı.

Bir amaç uğruna tasarlandı: işte dünyanın en dar evi - Resim: 1

Mimar Jacub Szczeny, tarafından iki apartman arasında 120 santimetrelik boşluğa inşa edilen bina kentlerde boşlukların kullanımına dikkat çekmek için tasarladı.

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Bir amaç uğruna tasarlandı: işte dünyanın en dar evi - Resim: 2

Sadece bir kişinin yaşayabileceği binada tek kişilik yatak, küçük bir mutfak ve banyo bulunuyor. Yemek masası ise iki kişilik

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Bir amaç uğruna tasarlandı: işte dünyanın en dar evi - Resim: 3

İşte dünyanın en dar evinin fotoğrafları...

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Bir amaç uğruna tasarlandı: işte dünyanın en dar evi - Resim: 4
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