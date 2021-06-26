Bir anda gökyüzü karardı... Görenler dehşete kapıldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da hortum meydana geldi. Şehri birbirine katan ve görenleri korkutan hortum maddi hasara neden oldu.
Önce sert bir rüzgar esti. Ardından gökyüzü karardı. Mahallenin sakinleri gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı ve anında telefona sarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tüm dünyayı şaşkına çevirdi.
Sosyal medyada dolaşan görüntüleri izleyenler hayatlarının şokunu yaşadı. Gökyüzünde belirdiğinde herkes panikle telefona sarıldı. Görüntüler binlerce kez paylaşıldı, insanlar gördüklerinin gerçek olduğuna inanmakta zorlandı.
Avrupa'nın göbeğini hortum vurdu...
Hortum, Doğu Londra'daki Barking ve Dagenham'ı vurdu ve binlerce sterlin değerinde hasara neden oldu.
DUVARLAR ÇÖKTÜ ARABALAR MAHSUR KALDI
Görüntüler, Cuma günü sosyal medyada paylaşıldı ve çökmüş bahçe duvarlarını, yollara saçılmış tuğlaları ve yollara savrulmuş ağaç dallarını gözler önüne serdi.