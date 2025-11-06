Bir anda karnı şişmeye başlayan kadının karnından çıkarılan kitle doktorları da şoke etti
Amasya'da karnının 2 ayda 9 aylık hamile gibi büyümesi üzerine hastaneye başvuran kadının karın bölgesinden 8,5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.
Kaynak: İHA
Amasya'nın Göynücek ilçesinde çiftçilik yapan Ş.A.'ün karnı sadece 2 ayda giderek büyüdü.
Evli ve 3 çocuk annesi kadın, 9 aylık hamile gibi olup nefes darlığı çekmeye başlaması üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Yapılan kontrollerde karnın içini tamamen saran bir kitle tespit edilerek ameliyata karar verildi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ile ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda 38 yaşındaki kadının karnından 30 santim çapında 8,5 kiloluk kitle çıkarıldı.
