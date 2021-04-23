“Hükümeti koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda ne derece başarılı buluyorsunuz?” sorusuna 2020 Mayıs ayında yüzde 19,5 başarısız, yüzde 43 başarılı cevabı verirken, 2021 Nisan ayında ise yüzde 51,2 başarılı, yüzde 22,9 ise başarısız yanıtını verdi.