Bir anketten daha iktidara soğuk duş etkisi! Oy kaybı büyüyor
AKSOY Araştırma tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan son kamuoyu araştırması, seçmenin oy tercihindeki ciddi değişimi gözler önüne serdi. İşte son anketin sonuçları...
Aksoy Araştırma şirketinin bu haftaki araştırmasında olası bir milletvekili seçiminde seçmenin tercihleri soruldu.
Araştırmaya katılanların yüzde 30,3’ü AK Parti'ye oy vereceğini belirtti.
Böylelikle Mart 2021 tarihinden itibaren oy kaybetmeye başlayan AK Parti’nin Şubat 2022’de de kaybı devam etti. CHP’nin ise Eylül 2021 tarihinden itibaren yakaladığı trend bu ay itibariyle son buldu.
Ocak 2022’ye göre 0,4 puan kaybeden CHP’nin oy oranı Şubat 2022’de 28,8’e geldi. Buna rağmen ana muhalefet partisi, iktidar partisi ile arasındaki 1,5 puanlık farkı korumayı başardı.
Olası bir milletvekili seçiminde üçüncü sırada yer alacak parti Şubat 2022’de de değişmedi ve 13,7 puan ile İYİ Parti oldu.
Geçen aya oranla İYİ Parti’nin oy oranında bir değişiklik yaşanmadı. Son bir yılın en yüksek oy oranını yakalayan HDP yüzde 10,6 ile olası bir seçimde mecliste yer alacak dördüncü parti konumunu sürdürdü.
MHP ise yüzde 8,2 oy oranıyla baraj altı kalan partiler arasında yer almaya devam etti.
Ukrayna-Rusya savaşı Türkiye Monitörü 8 hafta araştırmasında öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı. Savaşla ilgili gelişmeler araştırmaya katılanlara üç farklı soru olarak yönlendirildi.
İlk aşamada Ukrayna-Rusya savaşının seçmende ne derece endişe yarattığı soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 75,2’si çok endişelendiğini ifade etti. Endişelenmeyenlerin oranı ise yüzde 9,5 oldu.
Parti bazında incelendiğinde her bir seçmen grubunun yarısından fazlasının endişeli olduğu gözlemlendi.
Araştırmaya katılanlara ikinci aşamada Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye’ye etkisinin nasıl olacağı soruldu.
Katılımcıların yüzde 63,1’i Türkiye’nin bu durumdan çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini ifade etti. Etkisi olmayacak olarak kabul edilen 3 puan veren katılımcıların oranı yüzde 23,2 olurken, Türkiye’nin bu gelişmeden çok olumlu/olumlu etkileneceğini düşünenlerin oranı yüzde 13,6’ydı.
Parti bazında incelendiğinde Türkiye’nin bu gelişmelerden görece daha olumlu etkileneceğini düşünenlerin oranı AK Parti ve MHP seçmenlerinde daha yüksekti. Ancak bu seçmen gruplarında bile Türkiye’nin savaştan çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini düşünenlerin oranı bir hayli yüksekti.
AK Parti seçmeninin yüzde 53’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 52,9’u Türkiye’nin çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini belirtti.