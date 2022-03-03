Bir anketten daha iktidara soğuk duş etkisi! Oy kaybı büyüyor

Araştırmaya katılanların yüzde 30,3’ü AK Parti'ye oy vereceğini belirtti.

Böylelikle Mart 2021 tarihinden itibaren oy kaybetmeye başlayan AK Parti’nin Şubat 2022’de de kaybı devam etti. CHP’nin ise Eylül 2021 tarihinden itibaren yakaladığı trend bu ay itibariyle son buldu.

Ocak 2022’ye göre 0,4 puan kaybeden CHP’nin oy oranı Şubat 2022’de 28,8’e geldi. Buna rağmen ana muhalefet partisi, iktidar partisi ile arasındaki 1,5 puanlık farkı korumayı başardı.

Olası bir milletvekili seçiminde üçüncü sırada yer alacak parti Şubat 2022’de de değişmedi ve 13,7 puan ile İYİ Parti oldu.

Geçen aya oranla İYİ Parti’nin oy oranında bir değişiklik yaşanmadı. Son bir yılın en yüksek oy oranını yakalayan HDP yüzde 10,6 ile olası bir seçimde mecliste yer alacak dördüncü parti konumunu sürdürdü.

MHP ise yüzde 8,2 oy oranıyla baraj altı kalan partiler arasında yer almaya devam etti.